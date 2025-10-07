Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa se inició por la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.

La imputación fue confirmada por el diario La Nación y abre un nuevo capítulo en el escándalo que tiene al dirigente libertario en el centro de la escena y que lo llevó a renunciar a su candidatura el domingo. Esta investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado. Hoy la Corte Suprema de Justicia habilitó su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico en Estados Unidos.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”. Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

Esta mañana, Machado, detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, reveló nuevos detalles de su relación con Espert y admitió que tenía un contrato por consultoría con el diputado que podría ascender a” un millón de dólares” porque era “un trabajo grande” para su mina en Guatemala. “No puedo confirmar, pero puede ser que había un contrato de un millón de dólares porque era un trabajo grande. Yo no me acuerdo cuanto fue el total, pero me acuerdo que eran cuotas y que se le llego a dar 200.000”. afirmó Machado en una extensa entrevista con Splendid AM 990.

Machado contradijo además a Espert, respecto de la forma en que éste se enteró de los problemas judiciales de aquel en los Estados Unidos. “Cuando vengo a la Argentina en marzo lo voy a ver a Espert y le digo 'mirá, José Luis, me pasó esto, esto y esto, olvídate (del trabajo), porque eso que él dice es verdad. Yo lo había contratado para una consultoría muy amplia. No era una cosa de ir ahí, ver dos cosas, era una consultoría que había que contratar”, describió. Ante una nueva consulta sobre el monto del contrato, Machado insistió: “No me acuerdo cuánto fue el total, pero me acuerdo que eran cuotas y que se le pagaron 200.000 dólares”.

Además, admitió que ese dinero se le abonó al diputado desde el fideicomiso Richt Brother, que manejaba su socia Debra Mercer “porque yo todo lo movía desde el fideicomiso, la plata no salió de mi cuenta”. Asimismo, aclaró que la matrícula del avión de su propiedad aparece en el extracto del Bank of América en el que figura el pago a Espert, porque siempre tengo esa referencia” que es la identificación de su aeronave.