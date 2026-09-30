La Fiscalía de Federación dio un paso decisivo en la causa que investiga las circunstancias en las que Luna Silvestri, de 27 años, sufrió diversas heridas cortantes tras atravesar un ventanal en una vivienda del barrio San Cayetano.

En las últimas horas, la fiscal Luciana Hermann confirmó que se dispuso la imputación formal del abogado Andrés Pessolani, pareja de la joven y con quien se encontraba en el domicilio al momento del incidente.

Según supo Ahora, aún Pessolani no declaró, derecho que podrá ejercer una vez que se realice la audiencia. La acusación formal será por Lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género.

El hecho ocurrió el pasado domingo 20 por la noche. Tras sufrir las lesiones sangrantes en distintas partes del cuerpo, la víctima recibió asistencia inicial en el hospital San José de Federación y posteriormente fue derivada al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para una evaluación de mayor complejidad.

Finalmente, los profesionales médicos determinaron que las lesiones revestían carácter leve, por lo que la mujer culminó su recuperación en el nosocomio local sin mayores complicaciones.

La investigación se inició de oficio por intervención directa de la fiscal Hermann, quien desde las primeras horas estuvo presente en la escena e indicó que no era necesaria una denuncia previa de la víctima para actuar.

Tras recolectar elementos de interés, relevar datos e inspeccionar la propiedad, la funcionaria descartó que se tratara de un simple accidente doméstico y avanzó en la imputación contra Pessolani para esclarecer la responsabilidad penal en el hecho.

Con información de Chajari al Día / La Última Campana