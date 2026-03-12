Imputaron por intento de homicidio a César Smidth, el cura de Paraná que electrificó a 220v una malla sima en el muro de su casa, en el que se electrocutó Esteban Bogado, el niño de 12 años que estuvo al borde de la muerte.

Fuentes policiales confirmaron a AHORA que la carátula de la fiscal Patricia Yedro es por “Tentativa de Homicidio“, a raíz de lo sucedido el sábado en calle Lamadrid entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, en la zona este de la ciudad a pocas cuadras de la Circunvalación.

La imputación se realizó en la audiencia ante el Juez de Garantías Eduardo Ruhl. El cura contó con la asistencia de su abogado defensor Mario Martínez.

En la misma, la fiscal instó medidas de coerción, entre ellas la de fijar domicilio, prohibición de salir de Paraná y estar a disposición de Fiscalía, pedidos que fueron contemplados por el letrado.

Esteban Bogado está cada vez más cerca de irse a su casa. El niño que sufrió una descarga eléctrica tras agarrar una malla sima conectada a 220 en la casa de un sacerdote en Paraná, se halla en la última etapa de su recuperación en el Hospital Materno Infantil San Roque, de donde egresará en cuestión de horas y sin secuelas.

“Pasamos de pensar que no lo ibamos a tener más a que esté en Sala Común y le sacaran el último elemento de asistencia. Habla bien, esta un poco ‘mañoso’ pero está bien. Ya almorzó y cenó, está comiendo muy bien”, indicó Carlos, papá de Esteban, en contacto con el Nueve. Dijo luego que solo se aguardan algunos estudios y entre este jueves y viernes podrá volver a su casa para poder hacer vida normal: “Va a salir de acá haciendo lo que hacía antes del accidente. De hecho, el lunes, vuelve a la escuela”.

Fuente: Ahora