El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el despacho del juez Sebastián Casanello, quien le delegó la investigación al fiscal.

La denuncia advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades.

En su declaración jurada correspondiente a 2024, el hermano del jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) las siguientes posesiones:

50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito, valuada en $38.790.000.

50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, adquirido en octubre de 2023, y con un valor de $5.000.000

Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró poseer $43.790.000, además de no tener deudas

En la declaración jurada de 2025, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000, según consta en la causa.

Este incremento patrimonial de un año para otro se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

En su denuncia, la diputada Pagano expuso que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, su sueldo resultaría insuficiente para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo que canceló en apenas un año.

Fuente: Infobae