Imputaron al Pastor Giménez por vender "alcohol en gel milagroso" a $1.000

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques, sacó este miércoles un comunicado en el que aseguraron que investigan la posible venta de los elementos que se difunden como de cura milagrosa en el Templo de Ondas de Amor y Paz, ubicado actualmente en la avenida Rivadavia 3700, en el barrio de Almagro.

Del mismo modo, la Fiscalía analiza también la oferta de alcohol en gel a través de la página oficial del Templo en Facebook, por un valor de un mil pesos ($ 1.000) cada uno, lo que resulta excesivamente mayor al valor de mercado.

La denuncia contra el pastor fue realizada por una abogada, que ya fue citada a prestar declaración testimonial por el fiscal Matías Michienzi. Allí, la letrada ratificó su denuncia y expresó que en el templo de Giménez se colocaban a la venta frascos de alcohol en gel, que se difunden como una cura milagrosa, y encima a precios exhorbitantes.

Ante el testimonio de la denunciante, se tomaron medidas de investigación que se encuentran en desarrollo, y se imputó a Héctor Aníbal Giménez por la posible infracción del artículo 208 inciso 1° del Código Penal.

Dicho artículo sanciona con prisión de quince días a un año, al que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito.

El video del religioso apareció este martes en las redes sociales, donde el propio Jorge Rial la compartió en su cuenta personal de Twitter, para denunciar lo que el pastor hacía. Luego de pasar la grabación en vivo, el conductor de Intrusos mantuvo un móvil con la ex mujer del pastor, Irma, quien manifestó que era "tétrico y morboso".

Por esto mismo, esta tarde salió en un móvil en vivo el pastor, en el que intentó defenderse de las críticas y acusaciones en su contra. “Soy pastor y no soy ladrón. Lo que hace a un pastor es la capacidad de ayudar y contener a la gente, hacerlos crecer espiritualmente”, dijo al comienzo de su descargo.

Sin embargo, rápidamente Rial interrumpió al religioso, y le dijo que lo que provocaba era el terror de sus fieles y que se aprovechaba de la desesperación para venderle cosas.

"Es una cuestión de ciencia, no de fe. Es una vacuna, esto no se salva solo con fe. Respeto que es importante la fe, pero no es solo con eso. Hay gente que se va a quedar que con el dardo y tu palabra se puede curar. Vos a veces la tratás de tonta a la gente pidiéndole mil pesos. No podés pedirle una luca por el alcohol en gel en este momento de desesperación", disparó el conductor.

A pesar de eso, el pastor indico que la fe es lo que va a ayudar a sus fieles, y que decidió ofrecer alcohol en gel porque tiene que dar el ejemplo de lo que los especialistas recomiendan que se haga.

"Yo no soy un improvisado, predico la palabra de Dios desde 1975. Soy pastor y no tengo subvención del Estado como la Iglesia Católica. Tenía el mandato de llegar a un millón de familias y ustedes me lo han permitido. El Pastor Giménez predica la palabra de Dios y no vende alcohol en gel”, concluyó el entrevistado.