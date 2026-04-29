La Justicia imputó este miércoles en una audiencia en los Tribunales de Paraná a Jesús Daniel Gómez por tentativa de homicidio, sospechado por el ataque a balazos ocurrido el viernes pasado en el Parque Gazzano. La Fiscalía solicitó medidas de coerción por 90 días, sin pedido de prisión preventiva.

En el avance de la causa por el hecho ocurrido en el Parque Gazzano, el Ministerio Público Fiscal solicitó este miércoles que se impute a Gómez por el delito de tentativa de homicidio. Como parte de la audiencia, la Fiscalía requirió la aplicación de medidas de coerción por un plazo de 90 días al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Entre las restricciones solicitadas, se incluye la prohibición de acercamiento a la víctima y al lugar del hecho en un radio mínimo de 500 metros, así como la prohibición de tomar contacto con testigos. Además, se pidió que el imputado deba presentarse cada 15 días, los miércoles, ante la Fiscalía, junto con la prohibición de realizar actos violentos, molestos o perturbadores. No se solicitó la prisión preventiva.

Durante la audiencia también se mencionó que Gómez, que es comerciante y posee una verdulería, cuenta con un antecedente penal: en 2019 fue acusado por tentativa de homicidio, aunque finalmente resultó condenado por el delito de lesiones, recibiendo una pena de tres años de ejecución condicional.

Por su parte, el abogado defensor, Claudio Berón, manifestó su conformidad con las medidas de coerción solicitadas, aunque reiteró que su defendido no es el autor del disparo.

En la audiencia se destacó que se llevó a cabo una rueda de reconocimiento,. donde la víctima señaló a Gómez como quien efectuó el ataque.

Más allá del planteo de Fiscalía, por su cuenta, el juez Vergara solicitó que el acusado no “cambie su aspecto físico, como el pelo o la barba, ya que puede ser citado a nuevas ruedas de reconocimiento”.

El hecho

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió el viernes 24, alrededor de las 19.20, cuando la víctima relató que se encontraba jugando al fútbol en la cancha del parque.

La Policía de Entre Ríos detuvo el lunes por la tarde a Gómez en calle Tacuarí, en el barrio Consejo, tras un operativo coordinado con móviles de la Comisaría Tercera, División 911 y División Operaciones.

En ese momento, un hombre con remera amarilla se le acercó increpándolo con la frase “¿Por qué le pegaste a mi hijo?”, y tras intentar golpearlo y fallar, recibó un golpe de puño. Ante esta situación, el violento sacó un revólver y le disparó en el muslo de la pierna izquierda. El agresor se retiró rápidamente del lugar amenzando a otras personas que estaban en el parque.

El abogado defensor Claudio Berón sostuvo que su representado no es el autor del disparo. “Mi cliente asegura que no es él. Vamos a pedir un cotejo del video y presentar pruebas que demuestran que no estuvo en el parque. Para mí se trata de una confusión", dijo .El letrado agregó que la pareja del detenido también confirmó que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.