Por lo que las grandes marcas deportivas respondieron amalgamando su originalidad en particularidades técnicas, desarrollando una nueva manera de comprender y apreciar la estética deportiva. Como sucede con el athleisure, el arte de incorporar prendas sport en el look, un encuentro entre el deporte y el ocio.

Adaptándose a esta nueva realidad, en este momento las grandes firmas deportivas se encuentran diseñando productos enfocados en las nuevas preferencias y exigencias de las personas, aprendiendo a distinguir entre para que son desarrollados y que uso les da el usuario. Averiguando quienes son sus seguidores y centrándose no solo en ofrecer prendas y calzados de uso deportivo, sino también en la oportunidad de darle otras funciones. Dado que cada vez son más los productos y artículos ideados en un principio para los deportes que comienzan a presentarse y exhibirse en la alfombra roja.

Tendencias

Celebridades como Kendall Jenner o Bella Hadid, por ejemplo, jamás han corrido una maratón. Sin embargo pasean con todo el equipo, en el caso de Kendall se la puede observar con calzas y un microtop en tonos negros. Mientras que Bella emplea un conjunto Nike blanco y negro, apostando al estilo athleisure junto a unos borcegos y cartera.

