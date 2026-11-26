A partir de hoy, Gualeguaychú cuenta con una estación de servicio YPF Black, se trata de un nuevo concepto que redefine la experiencia en estaciones de servicio, y eleva el nivel de atención a Premium.

Francisco Mangiarotti, representante de YPF, destacó la importancia de la inauguración y el rol que tiene Entre Ríos dentro de la red de la compañía.

“Para mí particularmente significa muchísimo, porque creo que la provincia en donde YPF está más representada. Personalmente, es un orgullo que se pueda hacer acá”, expresó.

En ese sentido, explicó que la nueva estación es la segunda YPF Black desarrollada por un operador independiente, ya que las otras cinco existentes corresponden a Opessa, la compañía operadora de YPF.

“Es un gran trabajo, una gran apuesta. Horacio Marín siempre dice que las estaciones de servicio son el vínculo de YPF con la gente, la imagen de YPF con la gente”, señaló Mangiarotti, quien aseguró que continuarán acompañando el proceso de transformación de la marca.

“Seguro vayamos a seguir apoyando este cambio de imagen, que hace tres años venimos haciendo en YPF”, agregó.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio hizo referencia a la importancia de Gualeguaychú dentro de Entre Ríos y destacó el lugar que ocupa la ciudad en el desarrollo provincial.

“Gualeguaychú es uno de los municipios más importantes de la provincia”, afirmó.

También se refirió al estado de la Ruta Nacional 136, en donde está emplazada la YPF Black y manifestó que “Entre Ríos debe ser la provincia con más obras viales en ejecución, aunque todavía nos falta esta y la 127. Estamos viendo cómo el año que viene podemos empezar a intervenirlas”.

Qué es YPF Black

El formato YPF Black propone una experiencia de atención integral, durante toda la estadía en la estación, con mayor personalización del servicio y espacios diseñados para optimizar tiempos y mejorar la calidad del viaje.

Entre sus principales atributos se destacan:

• Atención diferencial en cada isla, con el respaldo de un equipo técnico especializado.

• YPF Pit Stop, un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.

• Gastronomía premium, que incluye Carne hamburguesas, platos exclusivos, café de especialidad y una selección curada de productos de alta calidad.

• Programa Serviclub con beneficios exclusivos, como triplicación de puntos durante el período inicial, accesos anticipados a lanzamientos y propuestas exclusivas para los socios.