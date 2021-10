Inauguraron las nuevas obras y puesta en valor de la seccional de Luz y Fuerza

Entrevistado por El Dia, Claudio de Los Santos, recordó que el edificio, Gervasio Méndez 479, se compró el “18 de abril de 1964, acondicionándose en la medida de las necesidades, y la puesta en valor que hoy podemos concretar con la ampliación de salón, mejoras en los sanitarios, quincho y demás instalaciones, en un edificio que tiene una actividad gremial y social muy importante”.

Posteriormente el Padre Mauricio Landra bendijo las instalaciones. Luego se descubrieron dos placas, para finalmente hacer uso de la palabra las autoridades presentes ante un nutrido auditorio conformado por sindicalistas, trabajadores y funcionarios de la municipalidad.

De Los Santos dijo que “poner en valor la casa de Luz y Fuerza es un orgullo y el premio al trabajo de tantas personas”. Señaló que todo lo hecho se “ha realizado con fondos propios, cosas que no se ven y en donde el sindicato estuvo presente. Este es un ámbito donde discutimos y replanteamos el camino que debemos fortalecer. Me ha tocado reivindicar muchos derechos de compañeros en algo que ya estaba como lo es el Convenio Colectivo de Trabajo, trabajando en algunos artículos que no estaban siendo reconocidos”.

Señaló que “hoy no tenemos ningún compañero fallecido que no tenga a su hijo o familiar trabajando en la Cooperativa Eléctrica”. Sostuvo que el compañero tiene que saber que “ no solo tiene su sueldo porque la empresa se lo paga, también porque cuenta con convenio colectivo que costó lágrimas y sangre. Algo que tenemos que defender todos los días”. Lo mismo pasa con la política, dado que el trabajador piensa que “da lo mismo gobierne quien gobierne cuando no es así. Hay que votar-aseguró- pensando desde el lugar en el que estamos. Nosotros somos trabajadores, más allá de que tengamos un convenio fuerte, que tenemos que discutirle al poder permanentemente”.

acto luz y fuerza 2.jpg

Por su parte, Martín Paggio, ratificó su compromiso con el “sindicato, con los trabajadores y compartir una mesa con ustedes y con Enrique (Cresto), un compañero de batallas y de luchas políticas que nos han encontrado en una primera hora en un desafío joven que fue el de gobernar los 4 años de un proceso neoliberal en Argentina”. Dijo que el “sindicato es un sector clave en nuestra sociedad que se ha enfrentado a los tarifazos viviendo años muy difíciles”.

En el año 2018 “solamente en Gualeguaychú perdimos casi 1400 puestos de trabajo genuino en el sector privado. Muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad. La discusión se centra en como luchar, saber pelear, para que las cuestiones no sean interpretadas como la toma de conciencia producto de las casualidades en primer tiempo, y definir entre nosotros que no es lo mismo una cosa que otra.

Hay que luchar de manera permanente contra los poderes que en algunos casos son evidentes y en otros no tanto en una lucha que no cesa nuca. Se puede identificar un proyecto de país está en funciones de esos intereses, o cuando uno, con aciertos y errores, está luchando para que la gente pueda vivir mejor”.

Guillermo Moser describió a la “Seccional de Gualeguaychú como la de la militancia, la del federalism”. Sostuvo que lo que “estamos enfrentando a nivel nacional, lo venimos haciendo desde hace largos años. Desde el 96 con los sueños de Tito (Galguera) ser integrantes de la Federación con presencia de todas las seccionales. La voz del interior se tiene que escuchar en lo que se conoce como federalismo argentino”. En el terreno político aseguró que “no es lo mismo un modelo que el otro. Hay uno que nos incluye, un modelo con un sistema previsional, de salud, educativo, de viviendas dignas y otro que es el de unos pocos.

Argentina tuvo dos grandes pandemias, siendo la más fuerte la del “Gato”- por el ex Presidente Mauricio Macri-, con una UOCRA (Construcción) que perdió 180.000 puestos de trabajo, después llegó una pandemia que el mundo no conocía, estando el gobierno, con todas las críticas que se puedan efectuar, a la altura de las circunstancias”. Indicó que “si no hubiéramos ganando en el 2019, dudo que hoy tuviéramos convenio colectivo de trabajo”.

Señaló que “tenemos muchas cosas en juego para el 2023. El 14 de noviembre es muy importante y como hombre del Chaco, del interior es importante contar con Enrique (Cresto) en la legislatura porque necesitamos que la gente del interior se siente en la mesa de las negociaciones, un bloque fuerte en disputados por el Frente de Todos. Y que les vengo a pedir el voto para el peronismo está más que claro porque siempre nos van a encontrar en el mismo palo sobre los compañeros de Luz y Fuerzas que fallecieron por el Covid-19 señaló “ninguno murió en la calle, todos fueron atendidos hasta lo último”.

Finalmente Enrique Cresto señaló que “tenemos una doctrina con movimientos, con valores y resulta más fácil defender un proyecto que nos marcó el General Perón en su tercera posición”. Indicó que al “17 de Octubre no lo gestaron los medios hegemónicos, lo hicieron los trabajadores que fueron a pedir la liberación de la persona que había conseguido derechos laborales, vacaciones pagas, indemnización por despido, todo lo que después, ya en la presidencia, establece por ley”.

Criticó la gestión de Macri por “anular todo lo que no estaba por Ley –Fondo de la Soja, Plan Remediar, Progresar entre otros- en desmedro del pueblo”.Sostuvo que es “fundamental que los trabajadores y el movimiento obrero organizado sea nuestro escudo y los que marquen las diferencias entre las elecciones del 12 de septiembre y el 14 de noviembre”.

Dijo que se necesitan “20 años para cumplir las metas, aunque la derecha nunca nos deja como pasó en el 55, como también le sucedió a Néstor y Cristina, interrumpiendo procesos de transformación en la Argentina”.