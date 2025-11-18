En el Centro Comunitario del barrio Los Espinillos quedó inaugurado el nuevo Espacio ER Impulsa, un ámbito destinado a potenciar la formación tecnológica, el desarrollo productivo y el acompañamiento a emprendedores locales. Este centro es el primero de los ocho espacios ER Impulsa que se inaugurarán en la provincia, y forma parte de un plan que en Gualeguaychú contempla la apertura de dos sedes: una en Los Espinillos y otra en el barrio Anhelado Sueño.

El Centro de Desarrollo del Conocimiento llevó adelante la ejecución del programa provincial, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, con el objetivo de consolidar un espacio de capacitaciones específicas que funcione como puente entre la comunidad educativa, el sector socioproductivo y los emprendedores locales. La incorporación de nuevo equipamiento permitirá fortalecer las trayectorias formativas, promover la innovación tecnológica y facilitar la gestión de nuevas propuestas de capacitación.

Durante la inauguración, las autoridades provinciales destacaron que este primer Espacio ER Impulsa marca el inicio de un despliegue territorial que permitirá acercar oportunidades de formación y desarrollo a distintas comunidades entrerrianas. Subrayaron, además, la relevancia de que Gualeguaychú cuente con dos centros, lo que permitirá ampliar significativamente el alcance de las capacitaciones y el acompañamiento a emprendedores.

El programa “Espacios ER Impulsa” tiene como propósito generar ámbitos comunes de encuentro, aprendizaje y colaboración. A través de Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta 10 millones de pesos, la provincia financia la creación y equipamiento de estos espacios, orientados a fomentar el intercambio de experiencias, la adquisición de herramientas técnicas, el crecimiento de emprendimientos y MiPymes en toda la provincia.

La jornada contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Ing. Paula Vicari, acompañada por integrantes de su equipo. También estuvieron presentes la viceintendenta, Julieta Carrazza; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; la asesora de Educación, Bertha Baldi; el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, Gustavo Costanzo y la titular de Ana Amaya S.A, Ana Maya. Durante el acto se inauguró formalmente el aula tecnológica y se realizaron anuncios vinculados a próximas acciones de formación y articulación productiva.