Ya está disponible la exposición fotográfica “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”, una propuesta organizada de manera conjunta por la Dirección de Cultura y la Embajada de la República de Chipre en Argentina, junto a delegaciones diplomáticas europeas, que propone un recorrido por las tradiciones carnavaleras como expresión cultural común entre Europa y América Latina.

Durante su intervención, el intendente Mauricio Davico agradeció a cada uno de los países participantes por haber elegido Gualeguaychú como sede de esta iniciativa cultural, les deseó una buena jornada en la ciudad y expresó que “el intercambio cultural emociona y fortalece los lazos entre los pueblos”.

Posteriormente, tomaron la palabra uno por uno los embajadores y representantes de los países que integran la muestra, quienes compartieron la importancia que el carnaval tiene en sus respectivas culturas y destacaron el valor del intercambio entre Europa y América Latina.

En representación de la Embajada de la República de Chipre, se destacó que esta iniciativa surge desde una profunda identidad carnavalera, vinculada a la ciudad de Limassol, considerada la más carnavalera de la isla. En ese sentido, señalaron que el carnaval no solo constituye una celebración popular, sino que representa identidad, pertenencia y convivencia, incluso en contextos donde logra unir a personas más allá de sus diferencias. Al referirse a Gualeguaychú, remarcaron que “los carnavales de Gualeguaychú no son solo una fiesta, son trabajo colectivo, creatividad, tradición y pasión que se transmiten de generación en generación”, valores que, según expresaron, comparten los nueve países presentes a través de sus propias tradiciones carnavaleras.

Asimismo, se subrayó que uno de los objetivos centrales de esta propuesta es impulsar acciones culturales de la Unión Europea más allá de la ciudad de Buenos Aires, promoviendo una presencia activa y descentralizada en las distintas provincias del país. En ese marco, se expresó una especial satisfacción por concretar esta acción cultural en Gualeguaychú, en coincidencia con la presidencia de Chipre en el Consejo de la Unión Europea.

Desde la Embajada de Chipre también se agradeció el compromiso de las embajadas participantes y de todas las personas que hicieron posible la muestra, destacando el trabajo del equipo local y, especialmente, el acompañamiento del subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo. Además, se realizó un reconocimiento especial a Juancho Martínez, resaltando su trayectoria y su rol como figura que representa la continuidad y la transmisión viva del carnaval local.

Como parte del cierre del encuentro, la Embajada de Chipre entregó presentes a las autoridades y a las personas involucradas en la organización, junto a un cuadro con una composición representativa de sus carnavales. Por su parte, el Gobierno de Gualeguaychú también realizó la entrega de obsequios a los embajadores y representantes participantes, en un gesto de reconocimiento y agradecimiento por el intercambio cultural.

Del acto formaron parte también la viceintendente Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el director de Turismo, Adrián Romero; y el concejal Juan Pablo Castillo. También estuvo presente Juancho Martínez, actor, transformista, modisto, integrante y director de comparsas, referente histórico de la cultura carnavalera local.

Acompañaron además autoridades provinciales: la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso; la directora general de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, Maia del Rosario Rodríguez; y la directora general de Programas y Promoción Cultural de la provincia, Natalia Prado.

Asimismo, participaron integrantes de la Comisión del Carnaval: el presidente Ricardo Saller; la reina del Carnaval del País, Felicita Fouce; y la Embajadora Cultural del Carnaval del País, Sofía Funes.