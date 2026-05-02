En el marco del Día del Trabajador, el Museo de la Memoria Popular “Osvaldo Delmonte”, ubicado en la Casa De Deken, presentó una exposición especial dedicada al Frigorífico de Gualeguaychú, una institución que marcó profundamente el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.

La muestra reúne fotografías, muchas de ellas inéditas, junto a documentos y testimonios que permiten reconstruir la historia: jornadas laborales, saberes del oficio, la vida dentro y fuera de la planta y las experiencias compartidas que definieron a toda una comunidad.

Durante décadas, el Frigorífico no solo fue una fuente central de empleo, sino también un espacio donde se construyeron vínculos, identidades y formas de organización del trabajo que dejaron una huella perdurable en la memoria colectiva.

Cabe destacar que el museo cuenta con una sala permanente, “Frigorífico Gualeguaychú. Trabajo e Identidad”, donde se ofrece un recorrido histórico a partir de piezas originales, archivos y material fotográfico que remiten a aquellos años de esplendor y transformación.

Esta propuesta permite descubrir y reflexionar sobre el pasado, también a pensarlo en relación con el presente. Además, invitan a la comunidad a participar activamente aportando fotografías, documentos y recuerdos vinculados al frigorífico, con el objetivo de seguir construyendo una memoria viva, plural y compartida.

El museo está ubicado en la calle 25 de Mayo 734, y los días y horarios de atención son los siguientes: miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 horas; y sábados y domingos de 10 a 13 y 17 a 20 horas.