El proyecto, desarrollado entre 2019 y 2025 y realizado con el acompañamiento del Fondo Municipal de las Artes, invita a recorrer la memoria viva de los Corsos Populares Matecito a través de imágenes en blanco y negro que capturan la energía profunda de esta tradición popular.

La propuesta se articula como un ensayo visual que recupera la potencia comunitaria, política y estética de los Corsos Matecito. García, nacido en Temperley y radicado desde la infancia en Gualeguaychú, se vinculó desde muy chico con el universo del carnaval a través del tambor. Con el tiempo, su formación en fotografía lo llevó a concretar una búsqueda largamente postergada: registrar, desde adentro, la fuerza humana y simbólica de uno de los eventos más identitarios de la ciudad. Su lente, cercana y discreta, retrata complicidades, gestos, miradas y celebraciones que conforman el pulso emocional del corso.

Puede interesarte

La muestra puede recorrerse en los horarios habituales del Museo del Carnaval: de miércoles a sábado de 9 a 12 y de 16 a 19 horas, y domingos y feriados de 9 a 13 horas. La entrada es libre y gratuita.