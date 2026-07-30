La Brigada Abigeato Arroyo El Cura, dependiente de la Dirección General de prevención de Delitos Rurales de la Policía, realizó un operativo en la zona de acceso a la Reserva Natural Las Piedras y la Ruta 20. Allí se les secuestraron sus armas a cinco hombres oriundos de Gualeguaychú y de la Provincia de Buenos Aires.



Los brigadistas interceptaron la marcha de un vehículo en el cual sus ocupantes transportaban consigo cinco armas largas de fuego: un rifle calibre .22, un rifle calibre .22 magnum, una escopeta yuxtapuesta calibre .12, una escopeta a repetición calibre .12 y una escopeta tiro a tiro calibre .28, junto a su cartuchería, ya que “carecían de toda documentación reglamentaria exigida por Ley”, indicaron desde la Policía.



Se dio conocimiento a la Fiscalía en turno, la cual dispuso el secuestro de las armas de fuego realizando las actuaciones judiciales pertinentes, por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego en Flagrancia, acorde a lo establecido en el Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, quedando los identificados supeditados al la casa judicial.



De forma paralela al procedimiento, se labró un acta por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Caza N. 4841, ya que los cazadores trasladaban dos ejemplares de carpinchos sin vida como resultado de su actividad cinegética.