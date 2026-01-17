En un operativo de control vial, efectivos de la Gendarmería Nacional detectaron estupefacientes ocultos en un micro que trasladaba a la barra del Club Atlético Independiente. El procedimiento se desarrolló sobre el kilómetro 38 de la Ruta Internacional N° 136, en el marco de la Ley de Espectáculos Deportivos N° 24.192, y culminó con el secuestro de la totalidad de las sustancias halladas.

El colectivo, que circulaba con itinerario Barracas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) hacia Montevideo, fue detenido por personal del Escuadrón 56 y la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Gualeguaychú”. Durante el control de documentación, los gendarmes constataron discrepancias entre la cantidad de pasajeros informada en el manifiesto y la real, ya que el micro trasladaba a 43 simpatizantes. Además, detectaron inconsistencias en la documentación presentada por el conductor, por lo que se labró un acta conforme al convenio CNRT/GNA.

Tras la identificación de las irregularidades en la documentación, los efectivos procedieron a realizar una inspección física más exhaustiva del vehículo. En ese marco, el personal de Gendarmería encontró estupefacientes ocultos en distintos sectores del micro. Según informaron fuentes oficiales, las sustancias fueron halladas tanto dentro del sistema de aire acondicionado como en un habitáculo del rodado, lo que llevó a ampliar la revisión del interior del colectivo.

Los gendarmes secuestraron bochas y bolsas ziploc con cocaína y marihuana, además de cigarrillos artesanales de cannabis sativa. El hallazgo motivó la intervención del Juzgado Federal de Gualeguaychú, que fue informado de manera inmediata para que se dispusieran las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

Finalmente, la Justicia federal ordenó el decomiso total de la droga encontrada. En tanto, los ocupantes del micro continuaron con el itinerario previsto hacia la capital uruguaya, tras concluir el procedimiento y cumplir con las formalidades establecidas