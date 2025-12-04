Incautaron media tonelada de sábalo esta madrugada en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, cuando personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un furgón Fiat ocupado por dos personas. El operativo ocurrió a las 03:05, en el marco de los controles de rutina sobre la circulación de mercancías reguladas.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que transportaba la totalidad de 500 kilogramos de sábalo sin guía de traslado, factura ni habilitación, documentación obligatoria para esta actividad según lo establecido por la Ley de Pesca Nº 4892 y sus modificaciones vigentes.

Intervino la Brigada de Islas del Ibicuy

Tras corroborarse la irregularidad, se dio aviso a la DPDR – Brigada Islas del Ibicuy, competente en materia de control de recursos pesqueros. El personal especializado arribó al puesto vial para continuar con las actuaciones correspondientes y formalizar el procedimiento.

Una vez presente la Brigada, se procedió al decomiso total del pescado, que quedó bajo resguardo a la espera de las disposiciones administrativas y sanitarias que correspondan.