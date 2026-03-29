Personal de la Comisaría Larroque en conjunto con la Comisaría Carbó llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de un arma de fuego y municiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:30 horas de este domingo, cuando un móvil policial de Carbó se encontraba de recorrida preventiva sobre Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 225, más precisamente en la bajada de La Calera. En ese contexto, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota 4x4.

El vehículo era conducido por un joven de 18 años de edad, quien iba acompañado por otros dos jóvenes de 19 y 16 años, todos domiciliados en la ciudad de Gualeguay. Según manifestaron, se encontraban cazando.

Al momento del control, los efectivos constataron que llevaban un rifle calibre .308 con su respectivo almacén cargador y nueve cartuchos del mismo calibre, sin poseer la documentación correspondiente para su tenencia.

Informada la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, los agentes secuestraron el arma de fuego y las municiones, e identificaron a los involucrados.