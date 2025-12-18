Desde prensa de los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves a la mañana se reportó un incendio de pastizales en sector lindero al Ecoparque.

Por este motivo, respondió en el lugar el móvil 29 para sofocar el fuego.

Los consejos del cuartel para prevenir incendios en verano

Ante la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú emitieron una serie de recomendaciones destinadas a prevenir incendios vehiculares, forestales y en viviendas. La institución recordó que la mayoría de los siniestros pueden evitarse con controles básicos y hábitos de cuidado, especialmente en esta época del año donde las condiciones de sequedad y calor incrementan los riesgos.

Respecto de los incendios forestales, una problemática recurrente en la región durante el verano, la institución pidió no encender fuego al aire libre bajo ninguna circunstancia y evitar arrojar colillas encendidas. También solicitaron no tirar vidrios o basura en zonas de vegetación, no estacionar vehículos sobre pasto seco y evitar el uso de herramientas que generen chispas. Recomiendan mantener limpios los alrededores de viviendas, galpones o zonas de trabajo, no realizar quemas controladas y avisar inmediatamente a Bomberos ante la presencia de humo. Mantener accesos libres para facilitar el ingreso de los equipos de emergencia es otro de los puntos clave.

Nota en desarrollo…