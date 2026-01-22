Un incendio de campo se desató este jueves en Camino de Rojas, a la altura del arroyo Pehuajó, afectando extensas plantaciones de soja.

El primer llamado alertó a los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que acudieron con el móvil 29 para controlar el siniestro. Según informaron desde el cuartel, el fuego arrasó inicialmente entre 10 y 12 hectáreas de cultivo y luego se propagó a un campo lindero, donde se quemó aproximadamente una hectárea más.

Más tarde, se sumó al operativo el móvil 36, que colaboró con el control del incendio utilizando devanadera y mochilas, mientras que el móvil 29 trabajó con línea de 1 pulgada. Gracias al esfuerzo conjunto de ambos móviles, el fuego fue finalmente controlado.

Tras finalizar las tareas, los móviles 29 y 36 regresaron al cuartel sin que se registraran heridos ni daños a personas.