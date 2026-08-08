Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan esta noche en un incendio declarado en una embarcación ubicada en la zona de Playa Papaya, en el parque.

El operativo se inició con el móvil 38 y luego se sumaron los móviles 31, para el abastecimiento de agua, y 17, con refuerzo de personal y equipamiento. Por último, se sumó en apoyo el móvil 29.

Crédito: MR Fotografía.

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