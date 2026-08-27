Un importante incendio se registró poco antes de las 10 de este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Montevideo al 465, casi en la intersección con Concordia.

Ante la magnitud del siniestro, los Bomberos Voluntarios desplegaron tres unidades para combatir las llamas. Inicialmente arribó al lugar una dotación a bordo del móvil 35 y, posteriormente, se sumaron otros dos móviles en apoyo para controlar el fuego.

Durante el operativo, una mujer de 66 años, propietaria de la vivienda, tuvo que ser asistida y posteriormente trasladada al Hospital Centenario. Según se informó, efectivos policiales que se encontraban en el lugar le practicaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.

Además, algunos de los funcionarios policiales debieron recibir asistencia médica debido a la inhalación de monóxido de carbono. Hasta el momento no se determinaron las causas que dieron origen al incendio.