Así lo expresó Nicolás Bozzani, responsable de Defensa Civil a Ahora ElDía. El incendio se originó el lunes por las tardes y no logró extinguirse hasta la madrugada de hoy.

Durante los trabajos de control del fuego participaron 42 bomberos de Gualeguaychú, Gualeguay, Villa Paranacito, Pueblo Belgrano y Larroque. Además de personal municipal.

Al respecto, Bozzani señaló que el principal desafío de este incendio es la remoción: “Hay que ir revolviendo mientras uno va enfriando y extinguiendo, para asegurarse de que no continúe el incendio, que no se vuelva a reiniciar”.

El responsable de Defensa Civil señaló que contaron con el apoyo de personal de Tránsito por el flujo de vehículos que se produjo en un momento determinado, y personal de salud municipal que fue al Ecoparque, a ver si había alguna necesidad de atención puntual.

“En este momento el personal de Ambiente y del propio Ecoparque están en en situación de de vigilancia. Es un incendio que se indagará oportunamente a ver cuáles fueron las causas, pero, que no son raros en este tipo de vertederos de exposición final con estas temperaturas, donde la basura por sí misma, por sus propios procesos de degradación y genera gas metano. Además, estas altas temperaturas hacen que estos incendios sean bastante frecuentes”, concluyó.