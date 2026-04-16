El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia sufrió un principio de incendio en el sector de Archivo este jueves a la madrugada. Personal del nosocomio y bomberos trabajan en la limpíeza de los lugares afectados.

El director del nosocomio informó que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. “Rápidamente el personal del hospital toma las primeras medidas, sobre todo porque al lado se encuentra gente esperando para sacar turnos”, explicó el directivo.

En consecuencia, confirmó en declaraciones a Canal 9 Litoral que “se evacuó esa zona, se prepara toda la planta baja para una posible evacuación” para garantizar la integridad de los presentes.

Sobre la intervención de las fuerzas de seguridad, el director destacó la efectividad del operativo: “Se avisa a Bomberos Zapadores, llega al lugar rápidamente y logra extinguir el incendio, por lo cual enseguida la situación crítica se logra controlar”.

En cuanto a las pérdidas materiales, señaló que el relevamiento posterior detectó que el fuego afectó documentación institucional: “Es una zona destinada a archivo donde hay documentación del hospital que todavía no ha sido evaluada en su totalidad, que fue lo que se quemó”.

Finalmente, agradeció “al personal del hospital, agradecer a bomberos zapadores por la rápida acción y sobre todo porque se actuó con total profesionalismo”.

Cómo fue el incendio

El primer foco ígneo fue detectado a las 4:40 horas, iniciándose de inmediato las acciones correspondientes. Personal de Bomberos intervino rápidamente en el lugar, logrando controlar la situación. Por prevención, se procedió al desalojo del área afectada.

A las 6:10 horas se registró un segundo foco en el mismo sector, ubicado debajo de la escalera de acceso al primer piso, el cual fue rápidamente sofocado.

Se informa que no se registraron personas heridas y que la situación fue contenida sin mayores consecuencias. Actualmente, el hospital continúa funcionando con normalidad.