Un importante operativo de emergencia se desarrolló en la zona rural al sur de Concepción del Uruguay, a raíz de un incendio en granjas de cerdos, en la zona de Santa Cándida.

En el sitio trabajaron tres unidades de bomberos, que sofocaron las llamas y rescataron animales que estaban en peligro. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.