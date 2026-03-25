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Incendio en granjas de cerdos en Entre Ríos: sofocaron las llamas y rescataron animales
De urgencia, bomberos acudieron al lugar para contener la situación. Los porcinos fueron retirados del lugar mientras se apagaba el fuego.
Un importante operativo de emergencia se desarrolló en la zona rural al sur de Concepción del Uruguay, a raíz de un incendio en granjas de cerdos, en la zona de Santa Cándida.
En el sitio trabajaron tres unidades de bomberos, que sofocaron las llamas y rescataron animales que estaban en peligro. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
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