Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú interviene este viernes por la mañana en un incendio declarado en un galpón ubicado en la intersección de las calles Montana y Mostto.

De acuerdo con el parte difundido por el cuartel alrededor de las 9.30, al lugar fue despachado el móvil 38 para combatir el foco ígneo y realizar las tareas correspondientes.

Hasta el momento no se informó si el incendio provocó personas heridas ni el alcance de los daños materiales. Tampoco se dieron a conocer las causas que originaron el siniestro.