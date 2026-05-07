Un incendio registrado en la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Nogoyá y La Rioja movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, que logró controlar las llamas antes de que se propagaran al resto del inmueble.

El alerta se recibió cerca de las 8.47 y hasta el lugar acudió el móvil 38. Según se informó posteriormente, el foco ígneo se originó en el sector de la cocina, provocando daños en una heladera, un horno eléctrico, un microondas y una alacena.

Para sofocar el fuego, los bomberos trabajaron con una línea de una pulgada mediante ataque directo. Una vez extinguidas las llamas, realizaron tareas de ventilación en el ambiente afectado para disipar el humo acumulado.

Durante el operativo se utilizaron dos equipos de respiración autónoma (E.R.A.) y un ventilador. Tras finalizar las tareas de control y prevención, el móvil retornó al cuartel sin reportarse personas lesionadas.