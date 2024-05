Rolando García, exesposo y padre de la mujer y el joven fallecidos en un incendio en La Paz, llegó hasta Paraná para seguir de cerca el estado de salud de su otro hijo, internado en el Hospital de San Martín tras sobrevivir al siniestro ocurrido las últimas horas de este lunes.

"No le deseo a nadie que le pase lo que me pasó con mi familia. Él está estable, me dijeron que va a estar un tiempo internado. Está sedado por los dolores. Tiene quemaduras en el cuello y parte de las manos y las piernas, según me explicaron los médicos", sostuvo Rolando en diálogo con el Nueve.

El joven internado tiene 33 años y sufrió quemaduras tras intentar sofocar el incendio que provocó el deceso de su madre y su hermano, con discapacidad. Según se informó a AHORA, las víctimas fueron identificadas como Liliana Cosentino, de 63 años, y su hijo Juan García, de 30.