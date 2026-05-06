Incendio fatal en Gualeguaychú: murió la mujer que permanecía internada en el Centenario
En la jornada de ayer falleció Cecilia Martínez, de 55 años, tras estar internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario desde la madrugada del lunes.
Luego de permanecer más de 24 horas internada en la UTI del Hospital Centenario, Cecilia Martínez murió a los 55 años, producto de las graves quemaduras que sufrió en el fatal incendio ocurrido el lunes por la madrugada en una vivienda de Gualeguaychú.
La primera víctima del siniestro había sido Agustín Guardia, de 28 años, quien perdió la vida en el lugar durante el incendio de la precaria vivienda ubicada en Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan.
