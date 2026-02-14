Una jornada de tensión se vivió anoche en la localidad de Caseros, departamento Uruguay, donde una vivienda resultó completamente destruida por las llamas. Por el hecho, un hombre de 50 años fue detenido y enfrenta cargos en un contexto de violencia de género.

El episodio comenzó alrededor de las 20 en una casa ubicada en Calle 31. Según testimonios de la damnificada, el sujeto le exigió que abandonara el domicilio.

Una vez que la mujer salió de la vivienda, el hombre ingresó y, minutos después, se desató un incendio de grandes proporciones.

La magnitud del fuego requirió el trabajo conjunto de los Bomberos Voluntarios de Caseros y San Justo, quienes desplegaron un operativo para sofocar las llamas. Pese al esfuerzo de las dotaciones, las pérdidas materiales fueron totales, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

En el lugar trabajó la División Policía Científica, realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del inicio del fuego. Tras una evaluación inicial de los hechos y las pruebas recolectadas, todo fue remitido a la fiscal en turno, Dra. María José Labalta.

Si bien en un principio se procedió a la identificación del masculino, pasadas las 22:30 horas la fiscalía ordenó su detención inmediata. El hombre de 50 años fue trasladado a la Sección Alcaidía, quedando imputado por los delitos de Daño en Contexto de Violencia de Género y Amenazas.

Fuente: Con información de La Pirámide y Ahora