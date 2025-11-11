Pasado el mediodía de este martes se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Ricardo Güiraldes 2054, en barrio Municipal de la ciudad de Paraná, que dejó importantes pérdidas para una familia.

Sandra Gómez, una de las damnificadas contó que salió “10 minutos a realizar un mandado y cuando volví estaba todo en llamas”. Los vecinos ya habían llamado a los bomberos y la policía.

Las llamas se habrían originado en uno de los dormitorios de la casa, pero hasta el momento se desconoce la causa. “En un principio, los bomberos dijeron que no era algo eléctrico, pero no hay otra cosa que haya generado el fuego”.

“Se dañó cama, placar, heladera, alimentos, machimbre, revoque, todo, no quedó nada. Se perdió el 80 por ciento de todo lo que tenía”, lamentó Sandra que vive junto a sus tres nietos de 8, 6 y 4 años. Mientras que su hija, comparte el espacio y habita una casa lindante.

La mujer contó que al momento del siniestro, la nena más grande estaba con ella, mientras que los otros dos niños habían quedado con la madre.

“Los chicos quedaron sin los útiles, además estallaron los vidrios, vasos, cuadros”, indicó Sandra para agregar que lamentablemente en el incendio murieron sus mascotas, un perro y un gato. “Menos mal que los nenes no estaban en ese momento sino, no sé qué hubiera pasado”.

Pero a pesar de la adversidad, no pierde la esperanza: “todos los vecinos se acercaron a darme una mano y ya veremos cómo arrancamos, ahora hay que volver a empezar, quizás para mejor, uno nunca sabe”.

Finalmente, Sandra pidió, en principio, la colaboración de alimento y calzado para sus nietos que calzan 32 los nenes y 23 la nena.



Fuente: ElOnce