Frente a la presión de la oposición para que declare la emergencia ígnea para hacer frente a los incendios en los bosques patagónicos, el Gobierno publicaría este viernes un DNU para disponer esas medidas de emergencia en las provincias afectadas al tiempo que transfirió casi $ 130 mil millones a los Bomberos Voluntarios para que puedan reequiparse y hacer frente al desastre.

Este jueves se reunió en Casa Rosada la denominada mesa política en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se analizó el drama en la Patagonia y las negociaciones para los temas que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán este lunes.

Puede interesarte

Luego que los gobernadores patagónicos, el expresidente Mauricio Macri y diputados de la Coalición Cívica, entre otros, pidieran declarar la emergencia ígnea para hacer frente a los incendios den el Sur, ahora el Ejecutivo analiza publicar un DNU para implementar esa disposición que otorgaría más recursos a los diferentes estamentos del Estado para hacer frente al desastre. Una fuente inobjetable del Ejecutivo aseguró a este diario que el mentado DNU se publicaría esta medianoche.

Puede interesarte

Otra posibilidad, no contradictoria, es que el tema se introduzca en el temario de extraordinarias para que también tenga fuerza de ley.

El Presidente también había sido cuestionado, sobre todo en redes, por ir a Mar del Plata a cantar en el show de su ex Fátima Florez cuando seguían latentes los incendios.

Puede interesarte

En paralelo, el ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Resolución 91/2026, dispuso este jueves la asignación de $ 129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación, fiscalización y sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.

La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil.

La resolución, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, establece la asignación de $ 100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, "con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil".

Estos fondos también podrán destinarse a la conservación y mantenimiento del equipamiento en condiciones operativas.

Asimismo, se asignan $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, destinados a gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

En paralelo, se destinan otros $ 7.754.639.995,93 a entidades provinciales de segundo grado, específicamente orientados a la capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las instituciones, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y operativa del sistema.

Por su parte, se asignan $ 2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, destinados a tareas de fiscalización del sistema, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, capacitación técnica, formación de instructores, diseño de cursos y asistencia extraordinaria a entidades en situaciones de emergencia.

Además, se asignan $ 7.754.640.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, destinados al funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

Finalmente, se destinan $ 2.584.880.000,00 al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina para gastos de funcionamiento institucional, representación y cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 25.054 y sus modificatorias.

Fuente: Clarín