El norte de la provincia de Chubut permanece bajo fuego con los dos incendios que se unieron y que en conjunto arrasaron con unas 40 mil hectáreas de bosques autóctonos, bosques implantados y vegetación achaparrada.

Un leve descenso de la temperatura y una garúa suave, registrados este martes a la tarde y miércoles a la mañana, ralentizaron el avance del fuego, que se mantiene activo y con múltiples frentes, mientras los combatientes trabajan para tratar de detener el avance.

Los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que “sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego”.

La especulación sirve para dimensionar el desastre ambiental, que afecta territorio provincial y bosques situados dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El último de ellos, que comenzó el 9 de diciembre pasado, atravesó la jurisdicción federal e ingresó a tierras chubutenses, donde cobró fuerza al unirse con el otro incendio que comenzó en Puerto Patriada.

Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.

El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo.

El fuego comenzó por una descarga eléctrica y fue controlado. Sin embargo por las temperaturas elevadas y las fuertes ráfagas de viento, se reactivó y avanzó aún con más fuerza, afectando una superficie superior a la que había consumido en la primera etapa.

Como parte de la investigación, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“No hay dudas sobre cómo comenzaron las llamas, pero sí acerca de si el operativo implementado para combatirlo fue el adecuado o hubo negligencias” indicaron fuentes judiciales.

Un leve descenso de la temperatura y una tenue llovizna registrada este martes mejoró las condiciones del combate, aunque el fuego permanece activo y fuera de control.

Las llamas consumieron unas 40 mil hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en el Parque Nacional como el que tuvo su origen en Puerto Patriada, una villa turística ubicada en el norte de la provincia patagónica. Arrasó con cientos de animales, galpones y viviendas. “Esto es dramático, perdimos todo y lo que era un paraíso, hoy está teñido de grises”, se lamentan los pobladores de Cholila, otra localidad turística que estuvo en vilo al quedar sitiada por el fuego.

Son más de 500 los combatientes que luchan en los distintos frentes, más una decena de medios aéreos que opera cada vez que las condiciones meteorológicas lo permiten.

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que continúa trabajando en el terreno junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.

El descenso de la temperatura de este miércoles, con máximas que rondan los 15 grados, desaceleró el avance del fuego aunque el viento previsto para las jornadas siguientes mantiene el alerta máxima.

“Se esperan lluvias aisladas hasta el mediodía con montos estimados menores a 1 mm sobre las zonas Este del incendio, mientras que hacia el Oeste podrían registrarse acumulados más significativos, entre 1 y 2 mm acumulados en 24 horas”, indicó el organismo nacional.

Además de la lucha diurna, los organismos que combaten el fuego mantienen guardias nocturnas de prevención y enfriamiento de puntos calientes para evitar rebrotes.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, explicó que “se registra una lluvia desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad”, y señaló que se intenta determinar con precisión la cantidad de milímetros caídos. Según indicó, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego.

Si bien aclaró que este tipo de lluvias no apagan un incendio de gran magnitud, remarcó que su incidencia es clave para frenar el avance del fuego. “Todo sirve para empezar a controlar el incendio: cortar el avance, trabajar sobre los puntos calientes y evitar que se propague, incluso en la cola del incendio”, sostuvo.

Oliva también puso el foco en el desgaste del personal que combate las llamas. “Los bomberos están cansados. Son alrededor de 20 días de trabajo con guardias permanentes y rotaciones constantes. Hubo un agotamiento físico y también moral, porque muchas veces el trabajo realizado se veía anulado rápidamente por el viento”, describió.



Fuente: Infobae