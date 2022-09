"Como gobernador me hago cargo y todo nuestro equipo de gobierno está trabajando fuertemente", afirmó Gustavo Bordet, sobre los incendios en el delta.

Gustavo Bordet convocó a una conferencia de prensa este jueves en Casa de Gobierno en Paraná, a raíz de la alarmante situación de los incendios forestales en el delta del Paraná. El mandatario provincial sostuvo que están trabajando con brigadistas desde hace 4 meses y que no ha habido diálogo o coordinación con el Ministerio de Ambiente. Además, se refirió a las polémicas suscitadas entre Santa Fe, Entre Ríos y Nación en torno a las responsabilidades políticas.

"En estos 4 meses no he tenido ningún contacto con el Ministerio de Ambiente de la Nación, ni siquiera una llamada por teléfono del ministro ni del viceministro", sostuvo Bordet y aseveró: "Entiendo que los intendentes de la zona de Rosario tienen que dar respuesta a sus comunidades porque el humo los afecta pero cuando hay una emergencia o crisis, hay que aunar esfuerzos y dejar de buscar culpables. Hay que hablarle menos a la tribuna y arremangarse para resolver la situación".

Y afirmó: "Como gobernador me hago cargo y todo nuestro equipo de gobierno está trabajando fuertemente desde hace 4 meses. Esta situación se exterioriza cuando hay humo en las ciudades pero, cuando no, ahí están los brigadistas trabajando y nadie se acuerda de ellos". "Asumo la responsabilidad me toca. Primero hay que dar las respuestas, hay que tratar de llegar en tiempo y forma para combatir el fuego y lo estamos haciendo con todos los recursos disponibles en Entre Ríos, tanto humanos como materiales. Siempre buscamos coordinar acciones y, la verdad, nunca lo hemos podido hacer", agregó.

"He escuchado a los funcionarios nacionales decir que los recursos naturales son responsabilidad de las provincias. Es totalmente cierto. Pero también es cierto que los recursos económicos los tiene la Nación, no las provincias. Entonces, el Ministerio de Ambiente tiene que poner a disposición de las provincias esos recursos económicos que estamos demandando", concluyó Gustavo Bordet, en alusión a lo referido en diálogo con AHORA por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente.