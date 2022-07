En las últimas semanas, y puntualmente luego de la renuncia del Ministro de Economía de la Nación Argentina, hubo una fuerte subida del dólar, que llevó que haya una distorsión excesiva de precios, pero al mismo tiempo, una incertidumbre realmente nunca vista, porque no había referencia de qué precio debían tener ciertos bienes y servicios, como es el caso de los vehículos.

Que haya subido el dólar, y por lo tanto se haya desestabilizado el precio, llevó a que muchas concesionarias directamente por un plazo de días o semanas, decidieran no vender unidades. Por el lado de los compradores, destacaron desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA) que tampoco está habiendo mucha demanda, toda vez que los potenciales clientes adquirentes están visualizando que si el dólar sigue creciendo en su cotización en los próximos días, pueden adquirir el mismo auto pero con menos cantidad de billetes, siempre y cuando mantenga al menos un promedio su valor en pesos.

Sin dudas que el principal temor que tienen los titulares de concesionarias es que no conocen con exactitud a qué precio van a poder reponer las unidades que vendan. Si ellos venden un vehículo, y el dólar sube en su valor en pocos días, se quedarán sin stock y por lo tanto sin operaciones. Aunque frente a estos problemas, también explican los especialistas, que siempre hay excepciones y hay agencias que sí están vendiendo, toda vez que tienen obligaciones que cumplir, o bien, tienen clientes que deciden de igual manera vender sus vehículos, porque pueden tener una necesidad inmediata de dinero.

Frente al principal problema que es la distorsión de los precios que puede llegar a tener un vehículo, remarcan desde el sector automotriz, que cada vez hay más solicitudes para inscribirse en un plan de ahorro, por miles de usuarios. Los expertos en este tipo de servicios destacan, en primer lugar, que es una buena forma de ahorro y capitalización, ya que se está ahorrando dinero para comprar un vehículo, pero no se tiene que afrontar mes a mes los gastos de impuestos, seguro, mantenimiento, etc., toda vez que el vehículo aún el usuario no lo tiene.

Además de eso, hay otros motivos para inscribirse en un plan de ahorro. Por ejemplo, uno de ellos es que el valor de las cuotas aumenta en el mismo porcentaje que aumenta el valor final del auto, pero muchas veces ese costo no se actualiza al mismo ritmo del dólar, por lo que si un suscriptor tiene dólares billetes, puede por menos cantidad adelantar cuotas, por ejemplo. Y también otra razón por la que hay más solicitudes para planes de auto ahorro, es que hoy en día muchas agencias, de la mano de las políticas de las automotrices, deciden comercializar varios modelos sólo por esa vía, y no por compra directa.

Para finalizar, destacar que por el lado de las concesionarias y los compradores, se encuentran esperando que pasen algunas semanas, a los fines de que el dólar se estabilice al menos en un valor de “referencia”, para que comiencen a reactivarse las operaciones. Por el lado de las fábricas, esperan que en el mediano plazo haya más disponibilidad de dólares para poder producir más unidades, que aumente el stock y por lo tanto la oferta de unidades.