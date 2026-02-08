Un hombre de 33 años fue detenido en la madrugada de hoy tras protagonizar un episodio de violencia en el interior de un boliche bailable ubicado sobre calle 25 de Mayo, casi Costanera, donde agredió a un efectivo policial y se resistió a la intervención de las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.25, cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un requerimiento que alertaba sobre un individuo demorado en el local nocturno. Al arribar el móvil, los efectivos se entrevistaron con el oficial a cargo del servicio adicional, quien informó que había reducido al sujeto luego de que éste agrediera físicamente a un funcionario policial que cumplía tareas en el interior del establecimiento.

Ante la situación, se dio inmediata intervención al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó que el efectivo damnificado, con jerarquía de sargento, radicara la denuncia correspondiente.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones de rigor.