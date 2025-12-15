Osvaldo Adolf, Jefe de Operaciones de la Policía de Gualeguaychú, brindó detalles a Canal 9 Litoral sobre los graves incidentes ocurridos este domingo que llevaron a la suspensión del partido de vuelta por los octavos de final del Torneo Federal Amateur entre Juventud Unida y Lanús. El jefe policial confirmó que, si bien se produjeron enfrentamientos, la seguridad policial sí estaba garantizada y el evento podría haberse desarrollado con normalidad.

Según el relato de Adolf, los hechos se desencadenaron cuando el personal policial estaba tomando posesión del estadio alrededor de las 18 horas. “Efectivamente ayer alrededor de las 18, en circunstancia que el personal policial se estaba haciendo cargo de la toma de posición del estadio, atento que se iba a disputar el partido de vuelta por octavos de final del Torneo Federal Amateur entre el club local Juventud Unida y el visitante Lanús”.

El incidente fue detectado mientras se realizaba la inspección de rutina: “Cuando el personal policial comienza lo que es rutinario, a realizar la inspección de tribunas y demás cuestiones para dirigirse ya a las puertas, tomar posesión de los ingresos y habilitarlos, se percatan de que había incidentes”.

La decisión de Lanús

Los enfrentamientos se localizaron en Avenida Alsina, uno de los accesos principales de la institución, e involucraron al plantel visitante. Adolf describió la situación como un “incidente entre personas donde integrantes del plantel del equipo visitante con simpatizantes y algunos integrantes del club Juventud Unida se encontraban en evidentes estados hostil, arrojándose elementos contundentes y tratándose de agarrar a golpes”.

Tras controlar la situación, la policía informó al árbitro, quien procedió a reunirse con los dirigentes. “Una vez controlada la situación, se pone en conocimiento al árbitro del encuentro, que se encontraba presente ahí en el estadio, ya se estaba cambiando para poder comenzar la jornada. Una vez recibido el informe de la policía verbal, [el árbitro] realiza una reunión entre dirigentes y la parte del club visitante decide no disputar el encuentro porque, según ellos manifestaban, no contar con las condiciones del plantel para poder hacerlo”.

El jefe de Operaciones de la Policía enfatizó que, aunque el árbitro consultó sobre la seguridad, la respuesta fue afirmativa. “El árbitro consulta si estaban dadas las garantías, inmediatamente se le dice que sí, que las garantías estaban puestas a disposición y que se podía desarrollar normalmente el encuentro”.

Adolf aseguró que el cruce fue totalmente externo a la planificación de seguridad: “[El incidente] habría sido totalmente ajeno al operativo montado que haya ocurrido este cruce o este incidente. Las garantías estaban dadas”.

Finalmente, el responsable policial atribuyó la escalada a un incumplimiento en los protocolos de ingreso por parte de la visita. “El equipo visitante no tendría que haber ingresado por [Avenida] Alsina. Nosotros estábamos tomando posesión del estadio tal como se pacta. Esto ya previo a comenzar el partido, se hace un acuerdo”.

Adolf concluyó señalando que, una vez restablecido el orden, el partido pudo haberse jugado, más aún considerando el tipo de torneo. “Una vez establecido el orden y lo que pasaba, estando cada uno en su lugar, no tendría que haber pasado absolutamente más nada porque ya estábamos más ordenados. Además, teníamos en cuenta que esto es un torneo que no se juega con público visitante, sino con público protocolar. El evento se podría haber desarrollado normalmente sin ningún tipo de incidente”.

El informe del árbitro, que “escuchó ambas directivas institucionales”, fue elaborado y puesto a disposición “seguramente al Consejo de Disciplina de AFA por ser un torneo amateur federal”