El presidente encabezará un acto de campaña en la capital entrerriana, luego de los incidentes en Santa Fe que le impidieron caminar por la peatonal santafesina.

Un importante operativo de seguridad se implementó este sábado en la costanera baja de Paraná, donde se produjo un tenso escenario por la presencia del presidente Javier Milei en la capital entrerriana, confirmó Elonce.

En paralelo a la agenda presidencial, manifestantes y simpatizantes libertarios se concentraron en la zona, generando momentos de tensión controlados por un fuerte despliegue policial.

La movilización se desarrolló sobre avenida Laurencena y calle Acuerdo de San Nicolás, puntos donde se montó un cordón policial para separar a los dos grupos. De un lado, se encontraban militantes y organizaciones sociales que expresaban su rechazo a las políticas del Gobierno nacional; del otro, seguidores del mandatario que lo recibieron con aplausos y banderas celestes y blancas.

Según se pudo observar, efectivos de la Policía de Entre Ríos fueron apostados a lo largo de la costanera baja y los accesos a los puntos más concurridos, con el objetivo de prevenir enfrentamientos y garantizar el desarrollo normal de la actividad oficial. El operativo incluyó patrulleros, motos, caballos y personal de Infantería, que mantuvieron el orden durante las concentraciones.

Tensión contenida y controles estrictos

La presencia de grupos opositores se hizo sentir con pancartas, cánticos y consignas críticas hacia las medidas económicas del Gobierno. En tanto, los simpatizantes libertarios celebraron la llegada de Milei con consignas de apoyo y banderas nacionales.

El tránsito en la zona costera se vio restringido parcialmente, mientras que las fuerzas de seguridad desviaron la circulación vehicular hacia calles aledañas para evitar congestionamientos.

Hasta el momento, no se registraron incidentes mayores, aunque la tensión entre los protestantes y la policía es visible. Se produjeron algunos enfrentamientos, pero no fueron de gravedad.

La visita presidencial en Paraná, , se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y una alta presencia de efectivos en toda la zona costanera.

Según informó TN, hubo un enfrentamiento cara a cara entre manifestantes y afiliados a la Libertad Avanza en los alrededores del hotel donde está Javier Milei y Frigerio. El presidente bajaría a la costanera de Paraná acompañado por una “cúpula de seguridad”.

Noticia en desarrollo…

Fuente: ElOnce y TN