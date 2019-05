Incluir Salud: Kunath pide a Nación que informe sobre lo adeudado a la provincia

En esta línea, la Senadora especificó que el Programa Incluir Salud tiene por objeto brindar cobertura médico integral a los afiliados residentes en todo el territorio del país. “Se trata de un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas, entre ellos los titulares de pensiones asistenciales, beneficiarios de pensiones por leyes especiales y de pensiones graciables”, explicó. Al tiempo que rescató: “a pesar de estos retrasos e incumplimientos por parte de la Nación, las diferentes prestaciones no fueron interrumpidas, puesto que han sido afrontadas con recursos provenientes de rentas generales provinciales”. “En ese sentido, quiero destacar la decisión política del gobernador Gustavo Bordet, a través del Ministerio de Salud a cargo de Sonia Velázquez, de que la provincia se haga cargo con recursos propios de las necesidades sanitarias de las entrerrianas y entrerrianos beneficiarios del Programa”, indicó Kunath. En Entre Ríos el programa tiene 42 mil usuarios, que corresponden a los beneficiarios entrerrianos de pensiones nacionales, muchos de los cuales son pacientes crónicos, con discapacidades, oncológicos, adultos mayores, pacientes que requieren diálisis, por lo que “las prestaciones que se les brindan no pueden postergarse ni interrumpirse”.Por otro lado, y en línea con lo denunciado días atrás por la Dirección de Integración y Accesibilidad de Gualeguaychú , Kunath puso de manifiesto que "en el último tiempo también ha generado preocupación en las autoridades sanitarias provinciales, en las personas con discapacidad beneficiarias de pensiones nacionales y en los efectores de salud el dictado por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, dos resoluciones: la 39/2019, mediante la cual se implementa un nuevo circuito y formularios para los Certificados Médicos Oficiales que certifiquen la invalidez laboral, estableciendo un sistema de Certificado Médico Oficial Digital (CMOD), mediante un Trámite a Distancia (TAD) y la 44/2019, que aprueba un circuito de similares características aplicable a los casos en que los Certificados Médicos Oficiales deban renovarse”. En ese sentido la Senadora presentó un proyecto de comunicación solicitando al gobierno nacional que arbitre los medios necesarios para suspender los efectos de ambas resoluciones, por entender que "representan un obstáculo en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y además desconocen aquellas dificultades que podrían darse en los sistemas de salud provinciales para su implementación”. “Esta situación podría derivar en la baja de muchas pensiones, por lo que en definitiva terminarían siendo de naturaleza restrictiva”, expresó Kunath.