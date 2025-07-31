Durante la jornada del jueves, varios sectores de la ciudad experimentan problemas en el suministro de agua potable o inconvenientes en la presión del mismo. Todos estos dilemas derivan en una modificación que se hizo en el sistema de sulfato, un paso esencial para que el suministro llegue apto para el consumo a la red.

Lo cierto es que cuando se pusieron en marcha las dos bombas dosificadoras se experimentaron algunos problemas técnicos en ambas, lo que obligó a vaciar los tres decantadores que están en la planta potabilizadora de Obras Sanitarias.

Por esto mismo, el personal técnico de la Dirección desarmó y realizó una limpieza general de todo el equipamiento, y una vez realizados los arreglos necesarios se puso en marcha de nuevo todo el proceso.

Sin embargo, la normalización del servicio y la presurización de la red no es inmediato, por lo que el servicio de agua potable en toda la ciudad estará solucionado alrededor de las 20 horas del jueves.