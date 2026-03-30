Las cámaras trampa son dispositivos automáticos que se activan por sensores de movimiento y cambios de temperatura. Al detectar la presencia de un animal, capturan fotografías o videos, incluso en condiciones de baja luz gracias a su sistema de iluminación infrarroja. Cada equipo se instala en puntos específicos georreferenciados, lo que permite analizar con precisión la distribución de las especies dentro de la reserva.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria destacaron que este tipo de monitoreo aporta información científica clave para la conservación. “Las cámaras trampa nos permiten descubrir la vida silvestre que habita en nuestros espacios naturales y mostrar la riqueza de biodiversidad que nos rodea, fortaleciendo la importancia de su cuidado y conservación”, señalaron.

Beneficios del monitoreo con cámaras trampa

- Registran la presencia y ausencia de especies.

- Permiten conocer los horarios de actividad y comportamientos de la fauna.

- Detectan posibles actividades ilegales, como caza furtiva o deforestación.

- Generan datos científicos sobre la biodiversidad local.

- Contribuyen a la toma de decisiones informadas en el manejo y conservación de las áreas naturales protegidas.

Este monitoreo no solo enriquece el conocimiento sobre la fauna de “Las Piedras”, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la protección del patrimonio natural y la educación ambiental de la comunidad.