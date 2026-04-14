El Hospital Centenario incorporó doce micrófonos intercomunicadores, cinco en la Turnera General, dos en la Secretaría de Admisión de Consultorios Externos en el Pabellón 2, tres en la Turnera del Pabellón 3 y dos en la Turnera del Laboratorio ubicada en el Pabellón 4.

Al respecto, la referente de la Oficina de Turnos María Belén Müller destacó que “la presente iniciativa se fundamenta en la necesidad de optimizar y garantizar una comunicación efectiva entre el personal administrativo y los pacientes que se acercan diariamente a solicitar turnos en el sector de atención por ventanilla”.

“Debido a la disposición física del espacio y a la presencia constante de ruido ambiental propio de la dinámica hospitalaria, se generan dificultades significativas en la correcta transmisión y recepción de la información. Esta situación impacta de manera directa en la calidad de la atención brindada. Como consecuencia de estas condiciones, el personal se veía obligado a elevar la voz de forma reiterada para poder ser escuchado, lo que no solo generaba incomodidad y desgaste en los trabajadores, sino que también afectaba la experiencia de los pacientes, quienes muchas veces deben repetir la información o no logran comprender adecuadamente las indicaciones recibidas”, contextualizó Müller.

Asimismo, resaltó que resolver esta problemática “evitará demoras en la atención, errores en la asignación de turnos y situaciones de tensión innecesarias”.

“De esta manera, la instalación de intercomunicadores se presenta como una solución eficaz y necesaria, ya que permitirá mejorar notablemente la claridad en la comunicación, optimizar los tiempos de atención, reducir el esfuerzo vocal del personal y brindar un servicio más ordenado, accesible y de mayor calidad para la comunidad”, concluyó la referente de la Oficina de Turnos.