El Laboratorio Único Municipal (LUM) avanzó en la incorporación de tecnologías de análisis reconocidas a nivel internacional, con el objetivo de optimizar la vigilancia ambiental y fortalecer la toma de decisiones públicas basadas en evidencia.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca destacó la importancia estratégica de este avance: “contar con estudios de laboratorio confiables y en menos tiempo es clave para proteger el ambiente y la salud de la comunidad. El fortalecimiento del LUM es una decisión política del gobierno municipal que apuesta a la ciencia pública como herramienta central para la gestión ambiental”.

Uno de los principales avances fue la implementación de la técnica de filtración por membrana en determinaciones microbiológicas, una metodología ampliamente utilizada por su eficiencia, precisión y rapidez. Esta técnica ya se aplica en las tres unidades ejecutoras del LUM -Agua, Alimentos y Ambiente- y permite analizar agua natural, agua de pozos que complementan la red de Obras Sanitarias, aguas superficiales y aguas envasadas.

La metodología se ajusta estrictamente a los estándares establecidos por la Asociación Americana de Salud Pública , Asociación Americana de Obras Hidraulicas y Federación para el Control de la Contaminación del Agua para cada microorganismo. A diferencia de los métodos tradicionales de recuento, la filtración por membrana posibilita trabajar con mayores volúmenes de muestra, lograr una mejor visualización de colonias y obtener aislamientos más precisos, lo que redunda en análisis más sensibles y certeros.

Uno de los impactos más relevantes se observó en el control de playas. Según la Resolución Provincial Nº 084/2007, antes del inicio de la temporada estival deben realizarse cinco muestreos para determinar la aptitud recreativa. Gracias a la nueva técnica, los resultados se obtienen en 48 horas, frente a los cinco días que demandaban los procedimientos anteriores, lo que permite actuar con mayor rapidez y previsión.