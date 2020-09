Increíble: cientos de estudiantes se volcaron a las calles a festejar su día en Chajarí

Acerca de los hechos se expresó este lunes Miguel Terrusi, sub jefe de la Comisaria Nº1 de Chajarí. “Tenemos que apelar a la responsabilidad de ellos y de los padres. Nosotros teníamos previsto el operativo de seguridad, sabemos que se podía desbordar, porque con la cantidad de efectivos que tenemos y los móviles afectados nos superan ampliamente en número", expresó.

"Hablamos con los chicos, tratamos que no consuman bebidas alcohólicas y que se separen", reveló, y añadió que “la forma de controlarlos fue ir conteniéndolos".

El sub jefe recordó que los chicos realizaron el clásico festejo, es decir desplazarse desde la Estación del Ferrocarril hasta la popular esquina de Belgrano y Sarmiento, allí estuvieron entre 20 y 30 minutos y luego se dispersaron.

Luego, algunos de ellos se fueron a la plaza San Martín, donde también se hizo presente el personal policial y les comunicó que debían retirarse.

"No hubo que lamentar lesionados ni peleas" destacó Terrusi, que planteó que "el que tiene hijos adolescentes sabe que es una edad complicada".

Explicó que la caminata antes mencionada fue controlada y acompañada por la policía, agregando que no se puede reprimir a un grupo de jóvenes.

Asimismo, Terrusi dijo que se podía ver que el encuentro estaba organizado, ya que los jóvenes llegaban en masa, entre 30 y 40 integrantes de cada agrupación estudiantil.

“Estaba previsto que se iban a juntar y no hay forma de controlarlos, no podemos poner un policía en la puerta de cada casa para que no salgan”, concluyó. (Fuente: Chajarí al Día)