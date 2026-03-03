Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal intervino este martes por la mañana, alrededor de las 10, en inmediaciones de calles Rodó y Misiones, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes.

Durante el operativo, los efectivos constataron que un hombre de 34 años incumplía una medida de arresto domiciliario que regía hasta el 24 de marzo de 2026, dispuesta en el expediente en trámite.

Ante esta situación, fue trasladado a la Jefatura Departamental. La Fiscalía de Propiedad y otros delitos tomó intervención y ordenó que el ciudadano permanezca alojado en sede policial, a disposición de la Justicia.