Personal de la Comisaría Cuarta intervino este jueves al mediodía en un procedimiento por incumplimiento de medidas judiciales en la zona de Schachtel y Jujuy.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.40, cuando un llamado telefónico anónimo al Comando Radioeléctrico alertó que un hombre se encontraba dentro de la vivienda de su madre, pese a tener restricciones vigentes, y que aparentemente la estaría agrediendo.

Ante la denuncia, los efectivos se dirigieron de inmediato al lugar y procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años, quien es hijo de la víctima, una mujer de 68. En el procedimiento se constató el incumplimiento de las medidas judiciales dispuestas.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Género en turno, que interviene en la causa.