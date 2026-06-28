Un hombre de 32 años fue detenido este sábado por la tarde luego de ser sorprendido circulando por la vía pública, pese a que debía cumplir una medida de arresto domiciliario ordenada por la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19 horas, cuando efectivos de la Comisaría Tercera fueron comisionados a la intersección de Santiago Díaz y Salaberry tras recibir un aviso del personal policial que se encontraba apostado en el puesto de control ubicado en las inmediaciones de Federación y Santiago Díaz.

Según se informó, el hombre se había retirado del domicilio donde debía permanecer cumpliendo la restricción judicial. Al llegar al lugar, los uniformados lograron localizarlo en la vía pública y constataron el incumplimiento de la medida vigente.

Tras ser informada de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del individuo por el delito de quebrantamiento de arresto domiciliario. El detenido quedó alojado en una dependencia policial, a disposición de la autoridad judicial competente.