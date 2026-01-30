Un joven de 19 años fue aprehendido este viernes por personal de la Comisaría Tercera, acusado de incumplir medidas judiciales vigentes, tras un procedimiento realizado alrededor de las 11.20 en inmediaciones de las calles Guido Spano y Rodó.

El hecho se originó a partir de un llamado al Comando Radioeléctrico efectuado por una vecina, quien alertó sobre la presencia de un individuo que estaría provocando disturbios en el lugar. Al arribar al sitio, los efectivos se entrevistaron con una joven de 20 años, quien manifestó que su ex pareja se había presentado pese a tener medidas restrictivas en su contra.

Según se informó, al advertir la llegada del móvil policial, el joven se dio a la fuga. La denunciante aportó datos sobre su vestimenta y la dirección en la que se habría retirado, lo que permitió a los efectivos iniciar un rastrillaje por la zona.

Minutos más tarde, el sujeto fue localizado en inmediaciones de Rodó y Guido Spano, procediéndose a su identificación. Puesta en conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía de Género dispuso su aprehensión, quedando el joven a disposición de la Justicia.