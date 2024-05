Bajo la conducción técnica de Milton Castro y la asistencia de Lucila Collazo, Independiente clasificó a las finales Liga Provincial Masculina Sub 18, tras terminar segundo en la Costa del Río Uruguay, detrás de Basavilbaso, quien le ganó los dos partidos de la fase regular (2-1 en Gualeguaychú y 2-0 ayer en Baso).

Mientras que, en el resto de la jornada, el conjunto rojo derrotó a San José 2-1, a Sportiva de Gualeguay, también 2-1, y a Zaninetti de Concepción del Uruguay 2-0.

“Ahora tenemos que jugar la tercera fecha en Basavilbaso y la cuarta y última (Copa de Oro) que va a ser en Paraná. Estamos metidos y con ganas. La idea es salir a torneos abiertos para llegar bien preparados a las finales provinciales”, indicó el entrenador Castro.

“Tenemos una camada joven, de lo que sería Sub 18, porque de los once chicos que se ven ahí, hay tres Sub 15 y tres Sub 16, es decir que la mitad del equipo da ventaja de edad. El resto si son genuinos de la categoría”, agregó

“El avance es siempre estar ahí, siendo competitivos, y lo que buscamos después, vamos a ver ahora en las finales provinciales, cómo estamos a nivel provincia, tratar de quedar lo más arriba posible cuando nos toque competir a nivel nacional”, completó.

Cabe destacar que, a principios de año, esta categoría de Independiente perdió una de las mayores promesas del club, como lo es Valentín Steiner, quien pegó el salto y se fue a jugar a River Plate.