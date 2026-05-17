Independiente denunció que tres juveniles del club fueron víctimas de grooming. A través de un comunicado, el club notificó que fue el padre de un integrante del fútbol infanto-juvenil el que detectó que su hijo sufrió violencia digital. Luego de la denuncia, fue la institución la que detectó otros dos casos y realizó la denuncia en la Fiscalía N° 2 de Avellaneda.

“Se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor”, citó un fragmento del informe que publicó el Rojo en sus diferentes plataformas.

“A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades”, agregaron sobre el trabajo de la institución, que reconoció otros dos casos de grooming.

“Se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal”, informó Independiente.

Es importante mencionar que el grooming es un tipo de violencia digital, un delito invisible que se da cuando un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente y empieza a escribirle con el objetivo de abusar sexualmente de él o de ella. En Argentina, es un delito penal tipificado en la ley 26.904 y se produce cuando un adulto se hace pasar por un niño, niña o adolescente y lo contacta por medios digitales con el objetivo de abusar de su integridad sexual.

La estrategia habitual utilizada por los agresores es promover un vínculo de confianza, complicidad y cercanía con la víctima a través de redes sociales, juegos online o plataformas de mensajería instantánea. El siguiente paso es requerir información y, sobre todo, fotos o vídeos íntimos de índole sexual. Una vez que eso sucede, comienzan las amenazas de divulgarlo en su círculo íntimo si no acceden a cumplir con sus exigencias.

La incorporación de este delito al artículo 131 del código penal establece penas que van desde seis meses a cuatro años.

Hay que recordar que a finales del 2023, un tribunal dictó condenas de hasta 12 años de prisión para cuatro hombres acusados de abuso sexual y explotación de menores en perjuicio de jugadores juveniles que residían en la pensión de Independiente. El fallo puso fin a seis años de investigación y confirmó la responsabilidad de los condenados por delitos cometidos contra al menos 15 víctimas, quienes habrían sufrido un total de 42 hechos de abuso en distintos lugares fuera de las instalaciones del club.

El ex árbitro Martín Bustos fue sentenciado a 12 años y quince días de prisión, hallado culpable como autor de “promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad”, con el agravante de que las víctimas eran menores de edad. Además, fue condenado por la sustracción y destrucción de documentos que le habían sido confiados en su carácter de funcionario público. Junto a él, el organizador de torneos Alejandro Carlos Dal Cin recibió también 12 años de prisión. Por su parte, Juan Manuel Díaz Vallone, representante de jugadores en el sur de la provincia de Buenos Aires, y Silvio Fleytas, empleado de comercio que también participó en el reclutamiento y abuso, fueron condenados a 10 años cada uno.

La elevación a juicio —impulsada por la fiscal María Soledad Garibaldi en octubre de 2020— se basó en 15 testimonios directos de víctimas: 10 de ellas vivían en la pensión de Independiente en Avellaneda, y el resto en pensiones de otros clubes del conurbano bonaerense. Durante el proceso, se tomaron declaraciones a menores mediante cámara Gesell y se practicaron pericias psicológicas, así como análisis de celulares y computadoras de los imputados.

El caso revela la magnitud y persistencia de la red de explotación. De acuerdo con la fiscalía, el 52% de los jugadores entrevistados (99 de un total de 189) recibieron alguna propuesta de sexo a cambio de dinero. El sistema de captación incluía pagos que, según estableció la investigación, oscilaron entre 800 y 1.000 pesos por encuentro. Bustos, sindicado como reclutador principal, había sido el primero en ser detenido. Ya en 2019, quedó registrado que intentó contactar a un jugador juvenil de 14 años de Newell’s haciéndose pasar por masajista, hecho por el que fue nuevamente arrestado en Rosario.

El comunicado de Independiente:

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:

El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming.

Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor.

A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades.

En consecuencia, se convocó a la organización Grooming Argentina, recibida en el Predio de Villa Domínico, con quienes se coordinaron charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado. Asimismo, se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal.

El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado. Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación.

El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores.

Fuente: Infobae