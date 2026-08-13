Independiente despidió a Gustavo Quinteros este jueves, luego de la goleada 4-0 sufrida ante Atlético Tucumán en Rosario y la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina. Por el momento, Hugo Tocalli se hará cargo de la práctica de esta tarde en Villa Domínico, mientras la Comisión Directiva comienza a discutir quién será su reemplazante.

Por qué Independiente despidió a Quinteros

La determinación llegó pocas horas después de que Quinteros asegurara públicamente que no tenía intenciones de presentar la renuncia y que pretendía continuar intentando revertir el presente deportivo del “Rojo”. Sin embargo, sus declaraciones posteriores a la eliminación tampoco cayeron bien puertas adentro: el entrenador asumió la responsabilidad por la goleada, pero también volvió a marcar diferencias con la conducción por el mercado de pases y los refuerzos que había solicitado y no llegaron. Finalmente, la dirigencia entendió que el ciclo estaba agotado y resolvió interrumpir un contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2026.

Hugo Tocalli al mando

Mientras se resuelve el futuro, Hugo Tocalli estará al frente del entrenamiento de este jueves por la tarde. El experimentado coordinador de las divisiones juveniles ya conoce esa función: también dirigió interinamente al plantel profesional durante 2024, después de la salida de Carlos Tévez.

El posible reemplazo

La discusión ahora pasa por el sucesor y existen dos posturas dentro de la conducción de Independiente. Un sector de la Comisión Directiva pretende avanzar por Omar De Felippe, con la intención de ofrecerle conducir al equipo hasta diciembre y, posteriormente, evaluar el proyecto deportivo de cara a 2027. De Felippe mantiene un vínculo especial con Independiente por haber sido el entrenador que asumió durante la temporada 2013/14 en la Primera Nacional y terminó conduciendo al equipo en el regreso a la Primera División.

Por otro lado, otra parte de la dirigencia impulsa el nombre de Rubén Darío Insua, que también aparece sobre la mesa en las primeras conversaciones destinadas a definir al nuevo conductor.